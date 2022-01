Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Fitch Ratings optimiste sur le profil de crédit des sociétés en Europe occidentale information fournie par AOF • 11/01/2022 à 11:25



(AOF) - Les profils de crédit des entreprises en Europe occidentale s'amélioreront encore en 2022 en raison de la poursuite d'une croissance économique supérieure à la tendance, de l'assouplissement des mesures Covid-19 et de la normalisation de la situation sur les chaînes d'approvisionnement, indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport.



" Omicron et d'autres nouvelles variantes restent des inconnues, mais les vaccinations, l'amélioration des traitements et les capacités des économies à s'adapter aux restrictions de Covid-19 devraient être des facteurs d'atténuation forts ", poursuit l'agence de notation.