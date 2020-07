Fitch Ratings : le Fonds de relance européen est un pas vers une zone euro plus résiliente

(AOF) - Le fonds de relance de 750 milliards d'euros approuvé par les dirigeants européens est un soutien net aux notes souveraines de l'Union Européenne, selon Fitch Ratings. L'agence de notation rappelle qu'il introduit un certain partage des risques budgétaires et l'émission centralisée de la dette. Elle ouvre également la porte à une certaine centralisation du recouvrement de l'impôt. Fitch Ratings pense qu'il pourrait devenir une caractéristique plus permanente du cadre institutionnel de l'UE, ce qui renforcerait les fondements de l'architecture de la zone euro.