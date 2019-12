Fitch prévoit une stabilisation de la croissance mondiale en 2020

(AOF) - La résilience du secteur des services et la progression des dépenses des ménages dans les économies avancées devraient contribuer à stabiliser la croissance mondiale l'année prochaine, après une forte baisse en 2019, selon Fitch Ratings. " Nous doutons que l'assouplissement monétaire généralisé qui s'est opéré récemment entraîne une reprise de la croissance mondiale » a averti Brian Coulton, chef économiste de l'agence de notation.

Cette dernière anticipe toujours une croissance de 2,6% cette année, de 2,5% en 2020 et de 2,7% en 2021. Dans le détail, le PIB américain est attendu en progression de 2,3% en 2019 et de 1,7% en 2020 contre respectivement 1,2% et 1,1% pour la zone euro. L'expansion économique chinois devrait elle ralentir, passant de 6,1% cette année à 5,7% l'année prochaine.