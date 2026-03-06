Fitch maintient la note de la France inchangée à A+

L'agence de notation financière Fitch annonce vendredi maintenir à A+ la note de la France, qu'elle avait abaissée le 12 septembre dernier en raison de la flambée de la dette publique.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu est parvenu à faire adopter début février un budget pour la France en 2026, moyennant des concessions à l'opposition de gauche qui alourdissent le déficit à 5% du PIB prévus cette année, après 5,4% en 2025.
Le gouvernement tablait initialement sur un déficit de 4,7% pour 2026 mais a finalement transigé sur l'effort structurel qui sera de 0,5 point de PIB et non plus 0,8 point comme envisagé.
Les deux autres grandes agences de notation se prononcent prochainement sur la situation française: Moody's le 10 avril (notation actuelle Aa3 avec perspective négative) puis Standard & Poor's le 29 mai (A+ avec perspective stable).
(Rédaction de Paris)
