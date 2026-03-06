 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fitch maintient la note de la France inchangée à A+
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 23:04

L'agence de notation financière Fitch annonce vendredi maintenir à A+ la note de la France, qu'elle avait abaissée le 12 septembre dernier en raison de la flambée de la dette publique.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu est parvenu à faire adopter début février un budget pour la France en 2026, moyennant des concessions à l'opposition de gauche qui alourdissent le déficit à 5% du PIB prévus cette année, après 5,4% en 2025.

Le gouvernement tablait initialement sur un déficit de 4,7% pour 2026 mais a finalement transigé sur l'effort structurel qui sera de 0,5 point de PIB et non plus 0,8 point comme envisagé.

Les deux autres grandes agences de notation se prononcent prochainement sur la situation française: Moody's le 10 avril (notation actuelle Aa3 avec perspective négative) puis Standard & Poor's le 29 mai (A+ avec perspective stable).

(Rédaction de Paris)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/03/2026 à 23:04:56.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée et des flammes au-dessus du site de frappes aériennes sur un quartier du centre de Téhéran, le 6 mars 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 07.03.2026 00:17 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient: - Israël bombarde Téhéran L'armée israélienne a dit dans la nuit de vendredi à samedi avoir lancé des frappes "de grande ampleur" sur la capitale iranienne. Son chef d'état-major avait affirmé plus ... Lire la suite

  • La fumée de frappes aériennes dans une zone centrale de Téhéran, le 6 mars 2026.en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Trump veut la "capitulation" de l'Iran, le pétrole flambe
    information fournie par AFP 07.03.2026 00:11 

    Donald Trump a exigé vendredi la "capitulation" de l'Iran, toujours sous le feu des bombes américaines et israéliennes, tandis que les cours du pétrole ont flambé de 30% après une semaine d'un conflit régional sans précédent. Au septième jour de la guerre contre ... Lire la suite

  • Fitch rend son verdict sur la note de la France ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Fitch maintient la note de la France, à l'économie solide malgré une dette publique élevée
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:54 

    L'agence de notation Fitch a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de la France à A+ avec perspective stable, soulignant la solidité de son économie et de ses institutions, tout en pointant une dette publique élevée et un contexte politique qui limite ... Lire la suite

  • Combinaison de photos du président ukrainien Volodymyr Zelensky (G, 20 février 2026 à Kiev) et du Premier ministre hongrois Viktor Orban (D, le 26 juin 2025 à Bruxelles) ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Pétrole russe: le bras de fer se durcit entre Orban et Zelensky
    information fournie par AFP 06.03.2026 23:12 

    La Hongrie a libéré et expulsé vendredi sept citoyens ukrainiens alors que le bras de fer se durcit entre Viktor Orban et Volodymyr Zelensky, qui ont échangé des menaces dans leur dispute sur le transit de pétrole russe pour la Hongrie et le blocage par Budapest ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank