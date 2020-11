Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fitch maintient la note de crédit de la France à AA, perspectives négatives Reuters • 13/11/2020 à 22:11









LONDRES, 13 novembre (Reuters) - L'agence de notation Fitch a maintenu vendredi soir le classement de la note de crédit de la France en catégorie AA et les perspectives à long terme du pays à négatives. Fitch, qui avait révisé en baisse les perspectives de la France de stables à négatives en mai dernier en raison des conséquences de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, estime que le pays reste soutenu par une économie riche et diversifiée, des institutions fortes et efficaces et un bon bilan de stabilité macro-financière. Le faible niveau des taux d'intérêt permet d'atténuer les effets d'une hausse de la dette publique provoquée par les mesures de soutien à l'économie frappée par la pandémie de coronavirus, ajoute l'agence de notation. (Jean-Stéphane Brosse)

