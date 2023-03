Fitch : les risques macroéconomiques pourraient ralentir la reprise des compagnies aériennes

(AOF) - " Le rythme de la reprise du transport aérien en Europe se ralentira en 2023 en raison de l'affaiblissement des conditions macroéconomiques, après une solide amélioration en 2022, soutenue par une demande post-pandémique de voyages d'agrément refoulée ", indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport. La reprise sera inégale selon les segments et les types de transporteurs, tandis que les coûts des compagnies aériennes pourraient continuer à augmenter.

Ces facteurs devraient contribuer à retarder d'un ou deux ans le désendettement des compagnies aériennes notées par Fitch, même si leur trajectoire de désendettement reste intacte.

" Nous prévoyons que le trafic aérien européen retrouvera ses niveaux de 2019 d'ici 2024, ce qui est en bonne voie sur la base des données de fin 2022. Toutefois, le secteur est confronté à des risques dus à un environnement macroéconomique plus faible. La baisse du revenu disponible, l'augmentation du prix des billets, la demande toujours faible des entreprises et les restrictions de voyage, notamment celles liées à la guerre Russie-Ukraine, seront les principaux facteurs susceptibles d'affecter le transport aérien et, à terme, la reprise du trafic aérien en Europe ", explique l'agence de notation.

Cela affectera le rythme de la reprise des voyages d'affaires et de loisirs, mais le segment des entreprises pourrait être plus exposé à ces pressions. Dans le même contexte, les transporteurs à bas coûts sont plus performants que les transporteurs traditionnels. Le rythme de reprise du trafic par route varie également, certaines routes de l'Europe vers le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord retrouvant leur niveau pré-pandémique au début de 2023.