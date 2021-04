Fitch : les régions font preuve de résistance face à la pandémie

La capacité de désendettement des régions françaises a augmenté en moyenne de 1 fois en 2020, portée par une hausse d'environ 10% de leur dette nette ajustée et une réduction de 20% de leur épargne de gestion. Cela s'explique par une baisse des recettes (notamment TVA et certificats d'immatriculation, qui représentent moins d'un quart des recettes), bien que celle-ci ait été partiellement compensée par une hausse des recettes de CVAE en 2020.

Selon les chiffres préliminaires 2020, la situation financière des régions s'est détériorée en 2020, mais à un niveau modéré compte-tenu du contexte économique et à un niveau proche des projections effectuées par Fitch au deuxième semestre 2020.

(AOF) - Les trajectoires budgétaires des régions françaises ont été affaiblies par la crise sanitaire, en comparaison des tendances d'avant-crise, mais le remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) par une fraction de TVA à partir de 2021 contribue à atténuer les effets négatifs de la crise, explique Fitch. Ce changement permettra aux régions d'éviter une baisse sensible de leurs recettes fiscales en 2021-2022

