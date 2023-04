Fitch : les assureurs vie français bien placés face à l'augmentation du risque de déchéance

L'agence de notation estime qu'il est peu probable que le risque de déchéance, où les clients encaissent leurs polices plus tôt que prévu, affecte matériellement le profil de crédit des assureurs vie français.

" Une gestion efficace du risque actif-passif et du risque de liquidité explique également pourquoi, dans notre scénario macroéconomique de base, nous pensons que les assureurs vie français ne devraient pas avoir à liquider des actifs à perte pour faire face aux rachats ", explique Fitch.

Parmi les principaux facteurs d'atténuation, on peut citer la rigidité à long terme des engagements, due en grande partie aux avantages fiscaux et aux mécanismes flexibles de participation aux bénéfices des produits d'épargne traditionnels français.

(AOF) - Les taux de rachat sur les produits d'assurance vie et d'épargne français devraient augmenter à partir de faibles niveaux en 2023, mais le risque de déchéances massives affectant négativement les profils de crédit des assureurs reste faible, indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport. Ce rapport répond à certaines des questions récemment posées par la communauté financière sur l'augmentation du risque de déchéance pour les assureurs français.

