Fitch : les actifs au titre de l'article 8 représentent plus de 50% des OPCVM monétaires européens

(AOF) - Les actifs sous gestion des fonds monétaires (MMF) classés en vertu de l'article 8 (A8) de la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) sont passés de 47% à 56% du total des actifs sous gestion des MMF européens au second semestre 22, indique Fitch Ratings. « Cette augmentation reflète la demande des investisseurs et la reclassification des fonds de A6 à A8 », a expliqué l’agence de notation. Les actifs sous gestion classés A8 s'élèvent à 913 milliards d'euros à fin 2022, soit une hausse de 38% au second semestre 2022, contre 9% pour l'ensemble du marché des OPCVM monétaires.

Fitch s'attend à ce que la part des fonds A8 augmente modérément en 2023, car les normes techniques réglementaires sont entrées en vigueur en janvier 2023, apportant une plus grande clarté aux gestionnaires de fonds. Néanmoins, l'évolution du paysage réglementaire introduit des exigences plus strictes pour les gestionnaires de fonds A8, avec un obstacle plus élevé pour la classification A8.

Les OPC monétaires de l'article 9 (A9) restent limités, représentant moins de 2 milliards d'euros à la fin de 2022. Les fonds A9 sont définis comme des fonds ayant un objectif spécifique d'investissement durable.