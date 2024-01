Fitch annonce une amélioration des performances des entreprises de la zone Emea en 2025

(AOF) - Les performances des entreprises de la région Emea (Europe Moyen Orient Afrique) "montreront des signes d'amélioration en 2025" annonce Fitch Ratings qui table sur "un chiffre d'affaires, un Ebitda et un cash flow libre agrégés plus élevés et un effet de levier plus faible" pour les sociétés de la zone. L’agence affiche en revanche des attentes "assez modérées" pour 2024. Le salut devrait venir d’une reprise des performances dans les secteurs du transport, de l'automobile, de la chimie et de l'immobilier, ainsi que de la croissance des secteurs axés sur la consommation.

L'optimisme de Fitch se fonde sur des prévisions de croissance économique plus élevées pour 2025 (1,7% pour la zone euro et 1,8% pour le Royaume-Uni, contre 0,7% et 0,3%, respectivement, en 2024) ainsi que sur une augmentation des dépenses de consommation, une baisse de l'inflation et une réduction des taux directeurs.

Le chiffre d'affaires des entreprises de la région Emea, hors pétrole et gaz, augmentera de 4% tandis que l'endettement global diminuera de 0,1 fois en 2025 en glissement annuel.

"Tous les secteurs, à l'exception du pétrole et du gaz, augmenteront leur chiffre d'affaires en 2025", annonce Fitch, précisant que l'amélioration des dépenses de consommation dans la région profitera aux secteurs axés sur la consommation, notamment "l'alimentation et les boissons, l'hébergement et les loisirs, la vente au détail, les médias et les transports".

Le recul de l'inflation et l'augmentation des budgets de santé soutiendront les secteurs de la pharmacie et de la santé, alors que la transition énergétique et le passage progressif à des véhicules électriques plus coûteux et la normalisation des chaînes d'approvisionnement, stimuleront les recettes du secteur automobile à moyen terme.