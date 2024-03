Fitch abaisse la note de Solocal (ex-PagesJaunes), placé en défaut "sélectif"

( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'agence de notation Fitch a abaissé lundi la note du groupe de services internet Solocal (ex-PagesJaunes), désormais étiquetée "RD", ou défaut de paiement "sélectif", en raison de son incapacité à payer les intérêts de sa dette.

Fitch a pris cette décision après "l'incapacité" de Solocal "à payer ses intérêts différés avant le 29 février 2024, conformément à son accord avec les prêteurs en janvier 2024", indique un communiqué.

Dans le vocabulaire des agences de notation, le "défaut sélectif" désigne la situation d'un emprunteur qui n'a pas honoré une certaine partie de ses obligations ou une émission spécifique, mais qui continue de payer ses autres types d'emprunts dans les temps. Il s'agit de l'avant-dernière note de l'échelle avant le défaut pur et simple ("D", chez Fitch).

"Les discussions avec les créanciers sur la structure du capital de Solocal dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc sous la procédure d'insolvabilité française sont en cours", précise Fitch.

La société a par ailleurs reçu deux offres d'acquisition et de restructuration, l'une d'un partenaire industriel, Ycor, et l'autre de ses propres détenteurs d'obligations.

La première offre est soutenue "à l'unanimité" par le conseil d'administration et la direction du groupe, a déclaré à l'AFP Cédric Dugardin, directeur général de Solocal.

"L'offre d'Ycor, en plus de proposer une réduction substantielle de la dette dont le poids était devenu écrasant et de sécuriser la liquidité du groupe, devrait permettre à Solocal de bénéficier des solutions et des expertises développées par cet acteur depuis plusieurs années et de dégager des synergies", a-t-il ajouté.

Historiquement très endetté, Solocal a été frappé de plein fouet par la crise du Covid-19. La société, qui revendique 260.000 clients, vend désormais aux petites entreprises des services leur permettant d'être présentes sur le web.