FirstEnergy FE.N a annoncé vendredi qu'elle allait porter son plan d'investissement pour la période 2026-2030 de 36 milliards de dollars à 38 milliards de dollars, après que les autorités de régulation de Virginie-Occidentale ont approuvé la construction d'une nouvelle centrale au gaz naturel.
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Le 17 novembre, la Commission des services publics de Virginie-Occidentale a délivré à deux filiales du groupe, Monongahela Power Company et The Potomac Edison Company, un certificat autorisant la construction d’une centrale à cycle combiné au gaz baptisée “Maidsville Energy Center”.
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Cette décision a également approuvé une nouvelle surtaxe de production permettant aux entreprises de récupérer leurs coûts de financement pendant la phase de construction de la centrale.
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FirstEnergy prévoit de financer environ 35 % du projet par des fonds propres ou des titres assimilables à des fonds propres, ce qui porte ses besoins totaux de financement par fonds propres pour la période 2026-2030 de 2 milliards à 2,8 milliards de dollars.
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La société table désormais sur une croissance de son bénéfice par action de base comprise entre 7 % et 9 % par an entre 2026 et 2030, contre une prévision antérieure de 6 % à 8 %, et vise la moitié supérieure de cette fourchette.
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