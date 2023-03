Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client First Republic : dévisse de -67% vers 26,7$ information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 15:01









(CercleFinance.com) - First Republic dévisse de -67% vers 26,7$ et efface tous ses gains depuis fin 2012.

Le titre pulvérise d'un même élan le support historique des 46,1$ du 7 août...2014 puis celui des 37,5$ de fin mai, il devient difficile d'identifier un support qui résisterait à des 'ventes-stop' dans le climat actuel.

Mais un tel excès baissier peut également provoquer des rachats panique (FOMO) de vendeurs et ramener le titre sur ses anciens supports.





Valeurs associées FIRST REPUBLIC NYSE -73.85%