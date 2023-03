First Republic Bank : soutien gouvernemental envisagé

(AOF) - La banque en difficulté, First Republic Bank, qui a bondi de près de 30% hier, est attendue en repli de 4%. Les dirigeants de Wall Street et les fonctionnaires américains qui discutent d'une intervention en faveur de First Republic Bank envisagent la possibilité d'un soutien gouvernemental pour encourager une transaction, a rapporté Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a élaboré un nouveau plan selon lequel tout ou partie des 30 milliards de dollars de dépôts injectés par un groupe de banques américaines serait convertis en une injection de capital pour l'établissement californien, affirmait hier Bloomberg.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.