First Republic Bank : rebond attendu après sa dégradation par S&P Global

(AOF) - La banque régionale First Republic est attendue en hausse de quelque 17% à l'ouverture de Wall Street après s’être effondrée de 47% hier, à un plus bas historique de 12,18 dollars. Cette chute est la conséquence de la décision de S&P Global d’abaisser la note de crédit de la banque à la catégorie spéculative (« junk ») , prévenant que l'injection récente de 30 milliards de dollars de dépôts par 11 grandes banques pourrait ne pas résoudre ses problèmes de liquidité.

