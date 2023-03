First Republic Bank et les banques régionales américaines sous pression

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'objectif des autorités est de " protéger pleinement tous les déposants, qu'ils soient assurés ou non ". Ils ont pris cette décision en raison de la forte exposition de Silicon Valley Bank à l'écosystème des start-up et du capital investissement, sachant que la FDIC garantit les dépôts jusqu'à concurrence de " seulement " 250 000 dollars.

(AOF) - Les banques régionales américaines, dont First Republic Bank, sont attendues en forte baisse à Wall Street en dépit des mesures prises par les autorités américaines pour endiguer les risques de contagion liées à la faillite de la Silicon Valley Bank. Hier soir, elles ont annoncé la liquidation ordonnée, non seulement de la Silicon Valley Bank, mais aussi de la Signature Bank, très liée aux cryptomonnaies. Les investisseurs s’inquiètent toujours qu'elles ne soient pas les dernières à mettre la clé sous la porte.

