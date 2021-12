Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client First Majestic Silver : vers une rechute sur 9,2E, vigilance information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - First Majestic Silver rechute vers 9,4E et n'est plus qu'à 2% du plancher majeur des 9,2E la vigilance s'impose car une cassure déboucherait sur le re-test des 8,00E, support des 30/09 et 23/11 2020





Valeurs associées FIRST MAJESTIC S TSX +0.07%