First Hawaiian va racheter l'établissement bancaire régional TriCo Bancshares

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First Hawaiian FHB.O va racheter la banque régionale américaine TriCo Bancshares TCBK.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 2 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le territoire continental des États-Unis.

Les actionnaires de TriCo recevront 2,095 actions de First Hawaiian pour chaque action détenue, ce qui valorise l'établissement bancaire californien à 63,12 dollars par action, ont-ils annoncé lundi.

Cette opération donnera naissance à un établissement bancaire dont le total des actifs s’élèvera à environ 34 milliards de dollars, ce qui en fera la sixième plus grande banque dont le siège social est situé dans l’Ouest des États-Unis.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2026. Evercore a conseillé First Hawaiian dans le cadre de cette opération, tandis que Keefe, Bruyette & Woods a conseillé TriCo.