First Energy : bull-trap au-dessus de 37,65$

(CercleFinance.com) - First Energy matérialise un superbe bull-trap au-dessus de 37,65$ : le titre franchit en force la résistance, s'envole en 48H vers 38,79$ (validation du signal haussier par plus de 3% d'écart) puis rechute brutalement au contact du support des 37$ du 30/11 au 12/12.

En cas d'enfoncement du support oblique qui gravite vers 36,9$, First Energy pourrait revenir combler le 'gap' des 35,35$ du 13/11





Valeurs associées FIRSTENERGY NYSE -2.38%