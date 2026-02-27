First Brands se rapproche d'un règlement de faillite et prépare la vente de ses unités commerciales

Le fabricant de pièces automobiles First Brands, en faillite, est proche d'un règlement de faillite avec ses créanciers, cherchant à liquider la plupart de ses activités tout en préparant des ventes séparées pour quatre secteurs d'activité financés par des clients importants comme Ford F.N et General Motors GM.N .