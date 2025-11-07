First Brands obtient un nouveau financement de 600 millions de dollars après un cessez-le-feu avec les créanciers

(Ajout de détails sur l'audience au tribunal dans les paragraphes 2 à 6) par Dietrich Knauth

Le fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands a reçu vendredi l'approbation du tribunal pour un financement de sauvetage supplémentaire de 600 millions de dollars, après avoir résolu les conflits avec les créanciers qui s'étaient précédemment opposés au prêt.

Le juge des faillites Christopher Lopez a approuvé le prêt lors d'une audience à Houston, après que First Brands a conclu une série d'accords visant à préserver le statu quo pour les créanciers qui craignaient que le financement ne nuise à leur capacité à recouvrer les dettes de l'entreprise.

First Brands s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en septembre, après que ses prêteurs ont commencé à enquêter sur des irrégularités dans les rapports financiers de la société.

La société a fait état d'un passif de plus de 10 milliards de dollars et a accusé son fondateur et directeur général, Patrick James, d'avoir détourné "des centaines de millions (voire des milliards) de dollars" de la société. M. James nie ces allégations.

M. Lopez, qui avait déjà autorisé la société à emprunter 500 millions de dollars pour lancer sa faillite, a déclaré vendredi que le récent consensus sur le financement supplémentaire était une réussite "remarquable" qui contribuera à stabiliser First Brands à un moment de grande incertitude quant à l'ampleur de la fraude dans les opérations antérieures de la société.

"Depuis le début de l'affaire, des questions se posent sur le montant réel de l'argent, sur les actifs et sur leurs propriétaires", a déclaré M. Lopez.