First Advantage recule après la cession de 327 millions de dollars d'actions par Silver Lake

** L'action de First Advantage FA.O , société spécialisée dans la vérification des antécédents professionnels, a chuté de 9,3 % à 21,33 dollars en pré-ouverture mardi, après l'annonce des conditions d'une offre secondaire de 327 millions de dollars
** FA annonce la vente de 15 millions d’actions par des fonds d’investissement de Silver Lake au prix de 21,80 dollars, soit une décote de 7,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** Avant l'opération, la société de capital-investissement Silver Lake détenait environ 73,5 millions d'actions, selon les données de LSEG; cela représente environ 43 % des quelque 171,97 millions d'actions en circulation de FA
** Barclays et JP Morgan sont les chefs de file de l'opération
** En août , Silver Lake avait réduit sa participation dans la société basée à Atlanta, en Géorgie, lors d’une offre secondaire au prix de 22,20 dollars
** Depuis le début de l'année et jusqu'à lundi, l'action FA a progressé de 62 %, dont une hausse d'environ 24 % au cours du dernier mois
** La recommandation moyenne de 11 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 26,50 dollars, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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