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First Advantage recule après la cession de 327 millions de dollars d'actions par Silver Lake
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 14:05

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** L'action de First Advantage FA.O , société spécialisée dans la vérification des antécédents professionnels, a chuté de 9,3 % à 21,33 dollars en pré-ouverture mardi, après l'annonce des conditions d'une offre secondaire de 327 millions de dollars

** FA annonce la vente de 15 millions d’actions par des fonds d’investissement de Silver Lake au prix de 21,80 dollars, soit une décote de 7,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Avant l'opération, la société de capital-investissement Silver Lake détenait environ 73,5 millions d'actions, selon les données de LSEG; cela représente environ 43 % des quelque 171,97 millions d'actions en circulation de FA

** Barclays et JP Morgan sont les chefs de file de l'opération

** En août , Silver Lake avait réduit sa participation dans la société basée à Atlanta, en Géorgie, lors d’une offre secondaire au prix de 22,20 dollars

** Depuis le début de l'année et jusqu'à lundi, l'action FA a progressé de 62 %, dont une hausse d'environ 24 % au cours du dernier mois

** La recommandation moyenne de 11 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 26,50 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2026 à 14:05:25.

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