Firmus, soutenue par Nvidia, annule son introduction en Bourse en Australie, prévue à hauteur de 5 milliards de dollars, alors que les investisseurs examinent de plus près le secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Firmus envisagerait une cotation au Nasdaq, selon une source

* Les investisseurs s'inquiètent des projets ambitieux de centres de données et de l'endettement élevé

* Les gestionnaires de fonds estiment que l'annulation de l'opération reflète des interrogations concernant Firmus, et non l'IA en général

(Ajout de la lettre des co-PDG et du projet de cotation au Nasdaq aux paragraphes 3 à 6)

par Scott Murdoch et Christine Chen

La société australienne Firmus, un opérateur de centres de données soutenu par Nvidia NVDA.O , a suspendu vendredi son introduction en Bourse de 5 milliards de dollars, optant pour un tour de table privé avant une éventuelle vente d’actions à New York.

L'introduction en Bourse de Firmus aurait été la deuxième plus importante émission d'actions de l'histoire de l'Australie, mais elle a rencontré une demande mitigée, signe que les investisseurs restent sélectifs vis-à-vis des émetteurs du secteur de l'IA, alors même que l'essor de l'intelligence artificielle stimule les marchés mondiaux.

« La société va désormais lever des capitaux sur les marchés privés et envisager d’autres options sur les marchés publics internationaux afin de soutenir sa prochaine phase de croissance », ont déclaré les cofondateurs Oliver Curtis et Tim Rosenfield dans une lettre adressée aux actionnaires et consultée par Reuters.

« Nous continuerons à évaluer les opportunités qui offrent la meilleure plateforme pour financer la croissance, créer de la valeur et positionner Firmus sur la voie du succès. »

Firmus aurait pour objectif de finaliser sa cotation au Nasdaq une fois que sa prochaine levée de fonds privée aura été menée à bien, a indiqué une personne impliquée dans la transaction. Cette personne n’a pas pu être citée, car elle a évoqué des informations non publiques.

La société n’a pas souhaité s’exprimer sur la question de savoir si elle visait une cotation au Nasdaq.

Soutenue par de grandes entreprises et des investisseurs du secteur de l’IA, notamment Nvidia et Coatue Management, ainsi que Blackstone BX.N et Jane Street, Firmus conçoit et exploite des « usines d’IA » modulaires utilisant une technologie propriétaire en matière d’énergie et de refroidissement.

LE RETRAIT D’UN PARTENAIRE DE CENTRE DE DONNÉES A SÉMÉ LE DOUTE

Firmus prévoyait initialement de vendre ses actions à 11 dollars australiens chacune, ce qui lui aurait conféré une valorisation boursière de 30,6 milliards de dollars, soit près du triple de la valorisation de 10,5 milliards de dollars atteinte à l’issue d’un tour de table début août.

Le prix de l’offre a été remis en cause, les investisseurs s’inquiétant de l’endettement de la société, de son manque d’expérience dans la construction de centres de données dédiés à l’IA et des informations parues dans la presse concernant le retrait d’un partenaire clé d’un accord de développement de centres de données d’une valeur de 73 milliards de dollars australiens.

Firmus dispose actuellement de deux centres de données en ligne loués à Melbourne et à Singapour et prévoit d’en construire cinq autres dans la région Asie-Pacifique. Son projet de prospectus indiquait que l’entreprise réaliserait 5 milliards de dollars de bénéfice annuel grâce à ces centres de données d’ici cinq ans.

« Ils demandaient un prix très élevé pour ce qui ne devrait se produire qu’à l’avenir, en supposant une exécution quasi parfaite », a déclaré Joseph Koh, gestionnaire de portefeuille chez Blackwattle Investment Partners, qui a examiné l’introduction en Bourse de Firmus mais n’a pas soumis d’offre d’achat d’actions.

« Je pense donc que le marché n’était pas encore tout à fait prêt à faire ce saut dans l’inconnu à ce stade », a-t-il ajouté.

La fiche de conditions envoyée lors du lancement de l’opération indiquait que les offres indicatives pour l’introduction en Bourse étaient déjà suffisantes pour couvrir la transaction. Les investisseurs ont commencé à retirer ces ordres mercredi, après que Greg Boorer, directeur général de CDC Data Centres, eut déclaré au podcast australien Rampart que son projet de développement de 1,6 gigawatts d’usines d’IA avec Firmus n’était plus d’actualité, ont indiqué deux personnes impliquées dans l’introduction en Bourse.

Les investisseurs ont également fait marche arrière après avoir appris mardi que les dispositions d’entiercement prévues dans le cadre de l’opération auraient permis aux investisseurs existants de vendre plus de la moitié des actions dès le premier jour, ce qui aurait pu nuire aux performances boursières initiales de Firmus.

Firmus a envisagé de réduire le prix d’émission afin d’attirer davantage d’investisseurs, a déclaré l’une des personnes impliquées dans l’opération, mais a finalement choisi de se tourner vers un tour de table privé.

Le livre d’ordres a été géré par Bank of America BAC.N , JPMorgan JPM.N , Morgan Stanley MS.N et le courtier australien Morgans.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA VALORISATION

Avec une dette d’environ 30 milliards de dollars, selon les analystes travaillant pour les co-chefs de file, cette société fondée en 2019 aurait affiché une valeur d’entreprise de 60 milliards de dollars, soit plus que certaines des entreprises australiennes les plus anciennes.

Jun Bei Liu, cofondateur du gestionnaire de fonds Ten Cap, a déclaré que l’annulation de l’opération Firmus témoignait d’une évolution plus générale, les investisseurs se concentrant davantage sur la rentabilité des investissements dans l’IA et sur la conversion des dépenses d’infrastructure en rendements.

« Je pense que la situation de Firmus constitue un retour à la réalité important pour le boom des investissements dans l’IA, mais je ne l’interpréterais pas comme le début de la fin du secteur de l’IA », a déclaré M. Liu.

« Il existe certainement des problèmes propres à Firmus, notamment en ce qui concerne la rapidité de la hausse de sa valorisation, ses besoins en capitaux considérables et les risques liés à la mise en œuvre de ses ambitieux projets d’expansion. »

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales, notamment Nvidia NVDA.O et SpaceX SPCX.O , continuent de faire appel aux marchés de la dette pour lever des dizaines de milliards de dollars, tandis qu’Anthropic cherche à lever jusqu’à 100 milliards de dollars lors d’une introduction en Bourse.

Mais signe récent des inquiétudes des investisseurs quant aux rendements de l’IA, les fabricants de puces cotés aux États-Unis .SOX , dont les actions ont bondi de plus de 80 % depuis le début de l’année, ont chuté de 3,4 % jeudi à la suite d’un article du Financial Times indiquant que le chiffre d’affaires annualisé d’OpenAI était inférieur de 20 milliards de dollars à ce que la société avait précédemment annoncé.