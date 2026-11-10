Firefly Aerospace signe un accord portant sur un maximum de 10 lancements d'ici 2030

Le groupe spatial américain a conclu un accord avec le japonais Synspective pour déployer jusqu'à 20 satellites d'observation de la Terre à l'aide de sa fusée Alpha.

Firefly Aerospace annonce un accord portant sur un maximum de 10 lancements d'ici 2030 pour le compte de Synspective, spécialiste japonais des données satellitaires radar à synthèse d'ouverture (SAR).

Capable de placer 1 000 kg en orbite terrestre basse, la fusée Alpha transportera deux satellites StriX par mission. Cette configuration permettra à Synspective de doubler son rythme de déploiement par rapport aux missions embarquant un seul satellite.

Les lancements seront effectués depuis les bases de Wallops (Virginie) et de Vandenberg (Californie) afin d'offrir davantage de flexibilité dans le choix des orbites.

Malgré cette annonce, le titre recule de 3,2% à Wall Street.