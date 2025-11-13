Firefly Aerospace s'envole après un résultat positif au troisième trimestre et un relèvement de la notation de la Deutsche Bank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de Firefly Aerospace FLY.O ont bondi de 21,7 % à 22,29 $ avant bourse après que les résultats trimestriels aient dépassé les attentes des analystes, et que la Deutsche Bank soit devenue haussière ** La société de technologie spatiale et de défense basée à Cedar Park, Texas, a publié mercredi dernier un chiffre d'affaires de 30,8 millions de dollars au 3ème trimestre, en hausse par rapport aux 22,7 millions de dollars de l'année précédente, et une perte ajustée de 33 cents

** Les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 27,7 millions de dollars et une perte de 41 cents/sh, selon les données de LSEG

** FLY s'attend à un chiffre d'affaires de 150 à 158 millions de dollars en 2025, ce qui est supérieur à l'opinion générale de 136 millions de dollars

** En réaction au rapport, Deutsche Bank a relevé la note de "hold" à "buy", tout en réduisant le PT de 10 $ à 30 $ ** La semaine dernière, FLY a clôturé son acquisition de 855 millions de dollars de SciTec, une société de technologie de sécurité nationale ** Les actions de FLY ont débuté à 70 $ le 7 août après l'introduction en bourse à 45 $. L'action a chuté de plus de 4 % le mercredi pour atteindre son niveau le plus bas après l'introduction en bourse, soit 18,31 $

** 4 courtiers sur 7 considèrent FLY comme un "achat fort" ou un "achat", 3 le considèrent comme un "maintien"; la prévision médiane est de 52 $ - LSEG