 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 262,05
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Firefly Aerospace s'envole après un résultat positif au troisième trimestre et un relèvement de la notation de la Deutsche Bank
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de Firefly Aerospace FLY.O ont bondi de 21,7 % à 22,29 $ avant bourse après que les résultats trimestriels aient dépassé les attentes des analystes, et que la Deutsche Bank soit devenue haussière ** La société de technologie spatiale et de défense basée à Cedar Park, Texas, a publié mercredi dernier un chiffre d'affaires de 30,8 millions de dollars au 3ème trimestre, en hausse par rapport aux 22,7 millions de dollars de l'année précédente, et une perte ajustée de 33 cents

** Les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 27,7 millions de dollars et une perte de 41 cents/sh, selon les données de LSEG

** FLY s'attend à un chiffre d'affaires de 150 à 158 millions de dollars en 2025, ce qui est supérieur à l'opinion générale de 136 millions de dollars

** En réaction au rapport, Deutsche Bank a relevé la note de "hold" à "buy", tout en réduisant le PT de 10 $ à 30 $ ** La semaine dernière, FLY a clôturé son acquisition de 855 millions de dollars de SciTec, une société de technologie de sécurité nationale ** Les actions de FLY ont débuté à 70 $ le 7 août après l'introduction en bourse à 45 $. L'action a chuté de plus de 4 % le mercredi pour atteindre son niveau le plus bas après l'introduction en bourse, soit 18,31 $

** 4 courtiers sur 7 considèrent FLY comme un "achat fort" ou un "achat", 3 le considèrent comme un "maintien"; la prévision médiane est de 52 $ - LSEG

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FIREFLY
21,7025 USD NASDAQ +18,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2025 à 15:03:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank