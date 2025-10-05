Firefly Aerospace renforce son portefeuille avec un accord de 855 millions de dollars pour l'acquisition de la société SciTec, spécialisée dans les technologies de sécurité nationale

La société de technologie spatiale Firefly Aerospace FLY.O va acquérir la société de technologie de sécurité nationale SciTec pour environ 855 millions de dollars.

L'opération, qui sera financée par une combinaison de 300 millions de dollars en espèces et de 555 millions de dollars en actions Firefly, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, a déclaré Firefly.

En août, la société Firefly, basée au Texas, a obtenu une évaluation de 9,84 milliards de dollars après que ses actions ont fait un bond de 55,6 % lors de leur entrée sur le Nasdaq, alors que les investisseurs continuent d'injecter des capitaux dans les sociétés qui contribuent à l'expansion du programme spatial et de défense des États-Unis.

L'acquisition par Firefly de SciTec, dont le siège se trouve à Princeton, dans le New Jersey, permettra d'améliorer ses services spatiaux en intégrant les logiciels d'analyse de défense de SciTec dans ses systèmes, a déclaré la société.

Les capacités de base de SciTec, qui englobent l'alerte, le suivi et la défense contre les missiles, le renseignement et la surveillance, entre autres, viendront renforcer les services de lancement, lunaires et spatiaux existants de Firefly.

Une fois la transaction conclue, SciTec sera gérée comme une unité de Firefly sous la direction de Jim Lisowski, son actuel directeur général.

La montée des tensions géopolitiques et la détérioration des relations internationales ont braqué les projecteurs sur les entreprises du secteur de l'espace et de la défense. L'opération permettrait à Firefly de renforcer sa position en tant qu'entreprise de technologie spatiale et d'accroître ses perspectives lucratives dans le domaine de l'espace militaire.

Firefly a parcouru un long chemin après un passé tumultueux, notamment une faillite en 2017 et l'éviction de son directeur général l'année dernière.