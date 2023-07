Fintech : chute significative des levées de fonds au premier semestre

" Les incertitudes économiques mondiales, les réglementations qui se précisent, la surveillance et les contrôles qui franchissent un seuil, les fondamentaux de marché défavorables, les audits qui se renforcent et la concurrence féroce qui sévit contribuent en partie à cet environnement difficile ", explique la banque.

(AOF) - « Le premier semestre de cette année n'a pas été propice au secteur mondial de la fintech, avec une chute significative des levées de fonds en montant et en nombre d'opérations », souligne Crédit Agricole dans son Fintech Outlook. Les fonds levés ont chuté de 63% à 17 milliards de dollars. La dynamique du marché est faible avec seulement 404 opérations au compteur contre 1 132 à la même époque de l'année dernière.

