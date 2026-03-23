Finnair choisit Embraer plutôt qu'Airbus pour le renouvellement de sa flotte d'avions à fuselage étroit

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* Finnair commande 18 Embraer E195-E2, abandonnant ainsi Airbus

* La commande comprend des options pour 16 avions supplémentaires et des droits d'achat pour 12 avions

* Les investissements devraient s'élever à environ 2 milliards d'euros d'ici 2029, selon le directeur général

(Plus de détails, commentaires du directeur général, contexte) par Anne Kauranen

Finnair FIA1S.HE va renouveler sa flotte européenne avec une commande de 18 avions à fuselage étroit E195-E2 auprès du constructeur brésilien Embraer

EMBJ3.SA , a-t-elle annoncé lundi, s'éloignant ainsi de son fournisseur actuel Airbus AIR.PA .

Cette commande - le plus gros investissement de la compagnie nationale finlandaise depuis plus de vingt ans - porte un nouveau coup à Airbus, après que l'E2 d'Embraer a dépassé l'A220 d'Airbus dans une proportion de trois pour un l'année dernière. Finnair a déclaré qu'elle prévoyait également d'acquérir jusqu'à 12 Airbus A320 ou A321 sur le marché des avions d'occasion.

"Il s'agit d'un avion très polyvalent et l'un des plus silencieux du marché", a déclaré le directeur général Turkka Kuusisto à Reuters, en faisant référence au E195-E2.

"Il réduira nos émissions de CO2 de 30 % par passager transporté. En plus de nous permettre d'opérer efficacement en Finlande et dans toute l'Europe, il soutient également nos objectifs en matière de climat", a-t-il ajouté.

La commande d'Embraer comprend des options pour 16 avions supplémentaires et des droits d'achat pour 12 autres, a déclaré Finnair, ajoutant qu'elle avait signé des accords avec RTX's

RTX.N Pratt & Whitney pour des moteurs de rechange et des services de maintenance.

La valeur totale des investissements prévus par la compagnie jusqu'à la fin de 2029 s'élèvera à environ 2 milliards d'euros (2,31 milliards de dollars), a déclaré Kuusisto à Reuters, refusant de donner d'autres détails.

EMBRAER CAPITALISE SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE COURT-COURRIER MONDIALE

Finnair, détenue majoritairement par l'État finlandais, a traversé des années de bouleversements, d'abord en raison des retombées de la pandémie de COVID-19 et, depuis 2022, des fermetures mutuelles de l'espace aérien entre la Russie et les pays de l'UE à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie .

Embraer, qui se concentre particulièrement sur les avions de taille moyenne, a bénéficié d'un boom mondial de la demande d'avions régionaux, les compagnies aériennes ayant rattrapé le retard pris dans le remplacement de leur flotte pendant la pandémie, a déclaré Arjan Meijer, directeur général de l'avionneur, à Reuters en janvier.

"Nous sommes impatients d'aider Finnair à moderniser sa flotte court-courrier afin de mieux répondre à la demande, de réduire les émissions et de libérer la croissance", a déclaré Meijer dans un communiqué à la suite de la commande de Finnair.

Finnair a déclaré l'année dernière qu'elle devait remplacer d'urgence 15 anciens modèles de sa flotte de 29 Airbus à fuselage étroit, ajoutant que d'autres nouveaux avions pourraient être achetés pour répondre à la demande croissante.

La flotte actuelle d'avions à fuselage étroit de Finnair comprend 29 Airbus A319, A320 et A321.

Sa flotte totale d'environ 80 appareils se compose de 26 gros-porteurs Airbus A330 et A350, de 29 Airbus à fuselage étroit de type A319, A320 et A321, dont 15 devaient être renouvelés en premier. Elle possède également une flotte régionale de 12 ATR 72-500 et 12 Embraer 190.

(1 $ = 0,8673 euro)