Finnair choisit Embraer au lieu d'Airbus pour le renouvellement de sa flotte d'avions à fuselage étroit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anne Kauranen

Finnair FIA1S.HE a annoncé lundi qu'elle allait renouveler sa flotte européenne en commandant 18 avions à fuselage étroit E195-E2 au constructeur brésilien Embraer EMBJ3.SA , délaissant ainsi son fournisseur actuel Airbus BA.N .

Le choix de Finnair porte un nouveau coup à Airbus, après que l'E2 du brésilien Embraer a dépassé l'A220 d'Airbus dans une proportion de trois pour un l'année dernière. Finnair a déclaré qu'elle prévoyait également d'acquérir jusqu'à 12 Airbus A320 ou A321 sur le marché des avions d'occasion.

"Il s'agit d'un avion très polyvalent et l'un des plus silencieux du marché", a déclaré le directeur général Turkka Kuusisto à Reuters.

"Il réduira nos émissions de CO₂ de 30 % par passager transporté. En plus de nous permettre d'opérer efficacement en Finlande et dans toute l'Europe, il soutient également nos objectifs en matière de climat", a-t-il ajouté.

La commande d'Embraer comprend des options pour 16 avions supplémentaires et des droits d'achat pour 12 autres, a déclaré Finnair, ajoutant qu'elle avait signé des accords avec Pratt & Whitney RTX.N de RTX pour des moteurs de rechange et des services de maintenance.

La compagnie aérienne, détenue majoritairement par l'État finlandais, a traversé des années de bouleversements, d'abord en raison de la pandémie de COVID-19 et, depuis 2022, des fermetures mutuelles de l'espace aérien entre la Russie et les pays de l'UE à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Embraer a bénéficié d'un boom mondial de la demande d'avions régionaux, les compagnies aériennes rattrapant le retard pris dans le remplacement des flottes mises de côté pendant la pandémie, a déclaré Arjan Meijer, directeur général de l'avionneur, à Reuters en janvier. L'année dernière, Finnair a déclaré qu'elle devait remplacer d'urgence 15 anciens modèles de sa flotte de 29 Airbus à fuselage étroit et a ajouté que d'autres nouveaux avions pourraient être achetés pour répondre à la demande croissante.