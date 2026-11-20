Le constructeur naval italien Fincantieri FCT.MI a annoncé vendredi avoir signé un contrat avec Carnival Corporation CCL.N pour la construction de deux navires de croisière de nouvelle génération à double carburant destinés à Carnival Cruise Line, dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus de 2 milliards d'euros (soit 2,20 milliards de dollars).
-
Ces navires, qui seront construits au chantier naval de Fincantieri à Marghera et livrés en 2033 et 2035, auront chacun une jauge brute d’environ 130 000 tonnes et compteront environ 1 650 cabines pour les passagers
-
Ces navires seront principalement propulsés au gaz naturel liquéfié (LNG), a précisé Fincantieri, ajoutant que cette conception pourrait être utilisée à l’avenir par plusieurs marques du groupe Carnival
-
Les deux entreprises sont partenaires depuis 30 ans, période durant laquelle Fincantieri a livré 76 navires à Carnival, dont 15 à Carnival Cruise Line
(1 dollar = 0,9108 euro)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer