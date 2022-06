Financière Galilée présente ses sept règles d'or de la gestion thématique

" Une thématique, à l'instar d'une société n'est jamais parfaite, il est de la responsabilité de tout investisseur de la qualifier, la questionner, la critiquer, l'analyser et la quantifier car les perspectives économiques ne se traduisent pas forcément en potentiel boursier. Ayant ses propres règles et métriques, l'investissement thématique nécessite alors une véritable méthodologie de stock-picking ou de fund-picking, décrite à travers ces règles d'or " ajoute Damien Ledda, gérant chez Financière Galilée.

Sixième règle : une thématique doit obligatoirement être structurelle, internationale et transversale.

Troisième règle : ne pas confondre perspectives économiques et potentiel boursier d'une thématique.

Deuxième règle : ne pas confondre une thématique et un segment de marché.

Première règle : ne pas confondre investissement thématique et investissement sectoriel.

" Très rapidement dans la gestion de nos deux fonds de fonds thématiques : Galilée Global Thematics et Galilée World Equity Thematics, nous avons été confrontés au piège du " Thematic Washing ", l'habillage thématique purement marketing de certains fonds de la place. Fort de cette expérience, nous partageons aujourd'hui nos clefs d'analyse, permettant à chaque investisseur de saisir les opportunités créées par les grandes mégatendances qui façonnent le monde et bouleverseront l'économie mondiale dans les prochaines décennies " explique Roni Michaly, président-directeur général de Financière Galilée.

(AOF) - Face à la démultiplication du nombre de fonds thématiques et à l'apparition de nouvelles mégatendances au cours de la dernière décennie, il est devenu très difficile de se repérer au sein de la gestion thématique. Partant de ce constat, Financière Galilée édite le Livre Blanc de l'Investissement Thématique, composé de sept règles d'or.

