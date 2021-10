Financière Arbevel et Actis en négociation exclusive en vue d’un rapprochement

(AOF) - La consolidation de l'industrie de la gestion d'actifs se poursuit. Après l'annonce en début de mois du rachat de Cholet Dupont par Milleis Banque, Financière Arbevel (2,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion) a annoncé être en négociation exclusive avec Actis (plus d'un milliard d'encours sous gestion et conseil) en vue d'un rapprochement. Ils entendent devenir une plateforme de consolidation « naturelle » sur le marché français de la gestion d’actifs et de la gestion privée, afin de saisir ensemble les opportunités d’acquisitions qui arriveront dans les mois et années qui viennent.