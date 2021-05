Financière Arbevel : deux nouveaux fonds labellisés ISR

(AOF) - En 2021, Financière Arbevel poursuit sa démarche de labellisation des fonds de sa gamme. Après Pluvalca Sustainable Opportunities en 2020 - fonds d'actions multithématique centré sur les moyennes capitalisations européennes porteuses de solutions aux grands enjeux du développement durable - la société de gestion vient d'obtenir le label ISR pour deux autres fonds : Pluvalca Disruptive Opprtunities et Pluvalca France Small Caps. Ainsi, plus de 50% de l'actif sous gestion de la SICAV Pluvalca est désormais labellisé ISR.

Pluvalca Disruptive Opportunities investit en actions de sociétés européennes liées aux innovations technologiques au sens large : la digitalisation, l'e-commerce, la transition énergétique, la biotechnologie, les " Fintechs " et " Medtechs ". A travers son approche pure de " stock picking ", l'équipe de gestion vise une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice de référence EUROSTOXX SMALL INDEX Net Return (SCXT) sur la durée de placement recommandée.

Pluvalca France Small Caps investit en actions de petites et moyennes capitalisations françaises. Le fonds cible des sociétés " créatrices de valeur " sur le long terme via une philosophie de gestion associant sélection fondamentale et stratégique des entreprises. L'équipe de gestion identifie des thématiques de croissance structurelle, sans contraintes en termes de secteurs d'activité, capitalisations boursières ou profils de croissance.