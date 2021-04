Financière Arbevel annonce le closing de son fonds Arbevel Dette Privée PME

(AOF) - Financière Arbevel annonce avoir conclu le closing de son fonds Arbevel Dette Privée PME : au terme de la levée de fonds, l'équipe de gestion dispose de 82 millions d'euros provenant d'un large spectre d'investisseurs, notamment d'investisseurs institutionnels et de family offices. 20% ont déjà été déployés.

Soutenu par le Fonds européen d'investissement, ce fonds a pour vocation d'aider les petites et moyennes entreprises à financer leurs projets d'innovation et de croissance. Arbevel Dette Privée PME les accompagne au travers d'un financement obligataire senior moyen-long-terme, entièrement non dilutif, qui constitue une solution complémentaire aux crédits bancaires classiques.

Après ce closing, le déploiement des capitaux devrait s'accélérer avec pour cible une trentaine d'investissements à horizon 2023. La taille des financements proposés est de minimum 1 million d'euros et peut aller jusqu'à 4 millions d'euros. Les PME éligibles à l'investissement présentent généralement un chiffre d'affaires compris entre 5 et 30 millions d'euros.

" La tendance structurelle à la désintermédiation bancaire nécessite de rendre accessibles de nouvelles sources de refinancement aux entreprises. A fortiori sur le segment des petites et moyennes entreprises, dont les besoins de financement sont relativement peu couverts par les banques traditionnelles et les fonds de capital investissement " affirme Thibault Prebay, Responsable de la gestion obligataire et de la dette privée.