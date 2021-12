Financière Arbevel annonce l’arrivée d'un Directeur du développement

(AOF) - François L’Hénoret rejoint Financière Arbevel au poste de Directeur du Développement. Il coordonne le développement et la commercialisation de l’ensemble de l’offre, en France et à l’étranger qu’il s’agisse de la gamme de fonds côtés et des stratégies non cotées (Private Equity et Dette Privée), ainsi que l’offre de service de gestion dédiée. Il a aussi la charge de la définition et de l’organisation de la stratégie marketing et de communication.

François L'Hénoret compte 15 années d'expérience en développement commercial dans l'industrie de la gestion d'actifs. Il a notamment exercé dans différentes sociétés de gestion françaises et internationales telles que Tocqueville Finance, Rothschild & Co et Janus Henderson Investors.

Avant de rejoindre Financière Arbevel, François L'Hénoret était Directeur du Développement chez Sanso Investment Solutions depuis 2018.