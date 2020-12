Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Financement libyen-Ziad Takieddine arrêté à Beyrouth-source Reuters • 04/12/2020 à 16:50









BEYRUTH, 4 décembre (Reuters) - L'homme d'affaires franco-libanais, Ziad Takieddine, recherché par les autorités françaises pour son implication dans une affaire de corruption et de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, a été arrêté au Liban, a-t-on appris vendredi de source au sein des services de sécurité. Cette arrestation a été effectuée à la demande d'Interpol, a ajouté la source. Reuters n'a pas été en mesure dans l'immédiat de contacter ses représentants. Le mois dernier Ziad Takieddine est revenu sur son témoignage contre l'ancien président français, en déclarant dans un document qu'"il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy (par la Libye), jamais". En 2016, l'homme d'affaires avait déclaré à Mediapart avoir remis en 2006-2007 un total de cinq millions d'euros d'argent libyen à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet de l'époque, Claude Guéant. (Ellen Francis; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

