Finance for Tomorrow lance la première coalition d'investisseurs pour la transition juste

(AOF) - Finance for Tomorrow lance la première coalition mondiale d'engagement autour de la transition juste : " Investors for a Just Transition ". Réunissant des gestionnaires et détenteurs d'actifs de l'écosystème financier français, en lien étroit avec les entreprises, la coalition a pour objectif de promouvoir une transition socialement acceptable vers des économies bas-carbone.

Les membres fondateurs de la coalition s'engageront à mener des actions d'engagement auprès des entreprises, afin de les encourager à intégrer la transition juste dans leurs stratégies et de faire émerger les meilleures pratiques dans différents secteurs.

A travers cette plateforme collaborative, les investisseurs travailleront avec différentes parties prenantes - entreprises, organisations syndicales, universités et instituts de recherche - afin de définir une stratégie commune et des objectifs précis d'engagement.

Initiée par Finance for Tomorrow, la coalition représente à ce jour 3 600 milliards d'euros et réunit Amundi, Aviva France, Axa & Axa Investment Managers, Caisse des Dépôts, CNP Assurances, CPR Asset Management, Eiffel, l'ERAFP, La Banque Postale Asset Management, Oddo BHF Asset Management, Rothschild & Co Asset Management Europe, et Scor Investment Partners en tant que membres fondateurs.

Des acteurs de premier plan tel que les " Principes for Responsible Investment " (PRI) ont aussi rejoint la coalition en tant qu'observateurs.