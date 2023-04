(AOF) - Selon les données de la Banque de France, à fin mars, le nombre de défaillances d'entreprises progresse mais reste inférieur à son niveau moyen pré-pandémique. Ce nombre de défaillances poursuit la progression amorcée à l'automne 2021. En cumul sur les douze derniers mois (entre avril 2022 et mars 2023), on dénombre ainsi 45 120 défaillances contre 30 285 un an plus tôt. Le nombre de défaillances sur un an reste néanmoins inférieur au niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019, avant la pandémie de COVID-19 (59 342 défaillances).

Les défaillances ont en effet fortement reculé à compter du début de la crise sanitaire, à la suite de la modification temporaire des dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiements, puis aux mesures publiques de soutien en trésorerie permettant d'éviter cet état de cessation des paiements.

Ce mouvement de remontée touche divers secteurs de l'économie : l'hôtellerie-restauration, l'industrie, le commerce, les activités immobilières. Il est plus prononcé pour les PME (hors micro entreprises et tailles indéterminées).