Fin de semaine sous le signe du rebond pour les Bourses européennes

(AOF) - Les marchés ont terminé sur une note favorable une semaine marquée par la politique commerciale chaotique de Donald Trump. L'indice CAC 40 a gagné 1,13% à 8028,28 points, limitant ses pertes sur la semaine à 1,1%. L'EuroStoxx50 a progressé de 1,34% à 5399,79 points. Le bilan est négatif à Wall Street en dépit du rebond aujourd'hui de 1,22% du Dow Jones vers 17h30. L'incertitude commerciale a permis à l'once d'or de dépasser pour la première fois les 3000 dollars.

Sur le plan géopolitique, le porte parole du Kremlin s'est dit "prudemment optimiste" au sujet de la proposition de trêve en Ukraine, rapporte Reuters. Les obstacles à cette trêve restent cependant nombreux.

La confiance des ménages en berne

La seule statistique économique d'importance aux Etats-Unis a confirmé la perte de dynamisme de l'économie américaine.

L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est tombé à 57,9 en mars, soit son niveau le plus faible depuis novembre 2022, après 63,1 en février. Il était attendu à 64,7. Ce net recul reflète principalement la dégradation de la composante anticipations à 54,2.

"Les fluctuations fréquentes des politiques économiques font qu'il est très difficile pour les consommateurs de planifier l'avenir, quelles que soient leurs préférences en matière de politique", a commenté la responsable de cette enquête, Joanne Hsu.

Cette baisse plus forte que prévu de la confiance des ménages s'accompagne d'une nouvelle nette hausse des anticipations d'inflation. Les anticipations d'inflation à 12 mois et sur cinq ans de l'indice Michigan se sont élevées à 4,9% et 3,9% respectivement contre 4,3% et 3,5% en février.

Feu vert en Allemagne pour les investissements

En Europe, un accord a été trouvé en Allemagne entre l'Union chrétienne démocrate (CDU) du futur chancelier, Friedrich Merz, le Parti social-démocrate et les Verts sur la réforme du "frein à l'endettement" et sur un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros. La perspective d'une augmentation des dépenses outre-Rhin a entraîné une progression des taux longs en Europe. Le rendement du 10 ans allemand gagne 3 points de base à 2,88% vers 17h30.

Cette annonce a soutenu les valeurs de défense, dont Rheinmetall et Thales. L'arrivée du créateur controversé, Demna, au poste de directeur artistique de Gucci a en revanche provoqué une chute de plus de 10% de sa maison-mère, Kering.