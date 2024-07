Fin de semaine sous le signe de la baisse à Wall Street

(AOF) - Les marchés américains ont terminé en retrait. Cette séance a été marquée par une panne informatique mondiale, qui a perturbé de nombreux secteurs, et en particulier le transport aérien. CrowdStrike, qui porte la responsabilité de la panne, a dévissé en Bourse. Au cours de la semaine, Wall Street a inscrit de nouveaux records alors que le rythme de publication des résultats s'est accéléré. Le Dow Jones a perdu 0,93% à 40287,53 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 0,81% à 17726,94 points. Le baril de WTI a perdu plus de 3% et l'once d'or plus de 2%.

L'action CrowdStrike a chuté de 11,10% à 304,96 dollars alors que le spécialiste de la cybersécurité est au coeur de la panne informatique mondiale, qui a perturbé l'activité de nombreuses industries et en particulier le secteur aérien. La panne s’expliquerait par un problème au moment de la mise à jour de l’un ses produits. Elle affecte " les hôtes Windows. Les hôtes Mac et Linux ne sont pas concernés " a déclaré le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, sur le réseau social X.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'a été publiée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Express

Au deuxième trimestre, le bénéfice net a bondi de 39% à 3,015 milliards de dollars, soit 4,15 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti 3,49 dollars au dessus du consensus s’élevant à 3,26 dollars. Ses revenus ont progressé de 8% à 16,33 milliards de dollars alors que le marché visait 16,59 milliards de dollars. American Express a enregistré 1,3 milliard de dollars de provisions pour pertes sur prêts contre 1,2 milliard de dollars, un an auparavant.

CrowdStrike/Microsoft

" CrowdStrike travaille activement avec les clients touchés par un défaut trouvé dans une seule mise à jour de contenu pour les hôtes Windows. Les hôtes Mac et Linux ne sont pas concernés " a déclaré le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, sur le réseau social X. " Il ne s'agit pas d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque. Le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé ". Plusieurs secteurs, dont des compagnies aériennes et des sociétés financières ont vu leurs opérations informatiques être perturbées dans le monde entier.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que son médicament pour la perte de poids, le tirzepatide, commercialisé sous le nom de Miounjaro et de Zepbound, a reçu l'approbation des régulateurs chinois. Cette autorisation intensifie la concurrence avec le danois Novo Nordisk, dont le médicament Wegovy a reçu son approbation en Chine fin juin. Les deux groupes sont les principaux acteurs du marché de ces médicaments appelés agonistes du GLP-1, qui pourrait atteindre les 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2030.

Netflix

Netflix a dévoilé un bénéfice de 4,88 dollars par action, contre 4,74 dollars attendus par les analystes, au deuxième trimestre et des ventes en hausse de 16%, à 9,6 milliards de dollars. Le spécialiste a aussi indiqué avoir gagné 8 millions d'abonnés sur la période, grâce notamment à la fin du partage de mot de passe, contre 5 millions attendus. La firme a cependant prévenu que le nombre de nouveaux abonnés devrait être moins élevé que prévu par les analystes lors du prochain trimestre.

SLB

SLB (Schlumberger Limited) est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du deuxième trimestre. Le groupe de services parapétroliers affiche un bénéfice par action ajusté de 0,85 dollars, en hausse de 18% sur un an, et supérieur au consensus de 0,83 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 13% à 9,13 milliards de dollars, et l'Ebitda ajusté de 17% à 2,28 milliards. "Nous continuons de bénéficier d'une activité élevée au Moyen-Orient. & Asie, notamment dans le gaz" souligne le CEO Olivier Le Peuch.