Fin de semaine dans le rouge pour les indices européens

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini la semaine en territoire négatif au sortir d'une séance riche en statistiques. Les investisseurs ont pris acte de la dégradation de l’activité dans le secteur privé dans la zone euro en juin. Le PMI Composite s'affiche à 50,8 points, un plus bas de trois mois. Aux Etats-Unis, ce même indice a dépassé les attentes. Côté valeurs, Atos a fini lanterne rouge de l'indice SBF 120. Le titre du groupe informatique en difficulté s'est octroyé plus de 34% sur la semaine. Le CAC 40 a perdu 0,56% à 7628 points et l'EuroStoxx 50, 0,69% à 4913 points.

Fabricant allemand de batteries et de piles, Varta (-1,16% à 9,84 euros) a reculé à Francfort après l'annonce hier d'une réduction de son objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2024. Une décision prise suite à "une nouvelle détérioration significative de l'environnement du marché des systèmes de stockage d'énergie, en particulier au cours du deuxième trimestre de l'année en cours". L'entreprise anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 820 et 870 millions d'euros comme une estimation précédente d'au moins 900 millions d'euros.

A Paris, Atos a apporté des précisions sur son financement intérimaire et le calendrier de sa restructuration financière. A la Bourse de Paris, l'action du groupe informatique en difficulté a chuté de 32,56% à 1,17 euro, soit le plus fort repli de l'indice SBF 120. Le titre a atteint hier un plus haut en séance à 2,49 euros après avoir clôturé vendredi dernier à 0,8768 euro. Evoquant les " récentes spéculations sur le marché ", Atos a profité de sa communication d'hier soir pour rappeler que la restructuration financière envisagée " entraînera une dilution massive pour les actionnaires actuels ".

Plastivaloire (-16,67% à 2,18 euros) a fini à l'avant-dernière place du marché SRD après avoir abaissé ses objectifs annuels. Le groupe anticipe ainsi désormais un chiffre d'affaires autour de 770 millions d'euros contre supérieur à 800 millions d'euros initialement pour l'exercice 2023-2024, avec une marge d'Ebitda inférieure à celle de l'exercice 2022-2023 Plastivaloire prévoyait qu'elle soit légèrement supérieure à 8,3% initialement.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,2 en juin contre un consensus de 49,5, a indiqué S&P Global. Il était de 48,9 en mai. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 49,3, à 48,8 entre mai et juin. Il était attendu à 50.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,8 en juin contre un consensus de 52,5, a indiqué S&P Global. Il était de 52,2 en mai. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 53,2 à 52,6 entre mai et juin. Il était attendu à 53,5. Celui pour le secteur manufacturier est passé de 47,3 à 45,6 entre mai et juin. Il était attendu à 48.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,6 en juin contre un consensus de 52,7, a indiqué S&P Global. Il était de 52,4 en mai. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 54,2 à 53,5 entre mai et juin. Il était attendu à 54,4.

En juin, le climat des affaires en France est resté stable par rapport à mai, pour le troisième mois consécutif, a fait savoir l'Insee ce vendredi. À 99, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands (essentiellement reçues avant le 10 du mois), reste juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti en juin à 54,6 après 54,5 en mai, selon S&P Global. Le consensus visait 53,5. L'indice PMI des services ressort pour sa part à 55,1 contre 53,4 attendu après 54,8 en mai. L'indice PMI du secteur manufacturier, ressort pour sa part à 51,7 contre 51 attendu après 51,3 en mai.

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,5% en mai après s'être replié de 0,6% en avril. Il était attendu en diminution de 0,4%.

Les ventes de logements anciens ont atteint 4,11 millions d’unités en mai en rythme annualisé, contre un consensus de 4,08 millions. Elles s’étaient élevées à 4,14 millions en avril.

A la clôture, l'euro cède 0,20% à 1,0683 dollar.