Fin de semaine dans le rouge pour les Bourses européennes après l'emploi américain

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en baisse une séance marquée par un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis confirmant la perte de dynamisme de l'économie américaine. Le CAC 40 a cédé 0,94% à 8120,80 points, limitant les gains de l'indice parisien sur la semaine à 0,1%. Malgré sa nette baisse d'aujourd'hui, le DAX 40 affiche une performance hebdomadaire positive de 2,2%. Le bilan de la semaine est négatif pour Wall Street, avec un Dow Jones s'apprêtant à céder 3,3% en 5 jours.

En fin de séance, une information de Bloomberg selon laquelle la Russie serait disposée à discuter d'une trêve temporaire en Ukraine à condition que des progrès soient réalisés en vue d'un accord de paix définitif, a permis une légère, mais brève, réduction des pertes.

Très attendu, le rapport sur l'emploi américain pour le mois de février a confirmé la tendance au ralentissement de l'économie américaine. Le secteur non-agricole a créé 151 000 emplois au mois le mois dernier alors que 159 000 étaient attendus. Il y en avait eu 125 000 en janvier. Le taux de chômage s'élève à 4,1%, contre 4% attendu et 4% le mois précédent. Le salaire moyen a progressé de 4% en rythme annuel contre 4,1% de consensus.

Revenant sur la semaine écoulée, Bank of America souligne les " mouvements de marché spectaculaires, qui reflètent une période d'incertitude politique accrue ". La banque américaine cite le plus grand bond en un jour du rendement souverain allemand à 10 ans depuis février 1990 et un rendement des obligations d'État japonaises à 40 ans à un niveau record.

Etant donné la perspectives d'une forte hausse des dépenses de défense en Europe et d'infrastructure en Allemagne, le rendement du 10 allemand s'élevait à 2,839% en fin d'après-midi, en hausse de près de 43 points de base par rapport à vendredi dernier. La réduction de l'écart de taux d'intérêt entre l'Union européenne et les États-Unis a dopé l'euro, qui termine la semaine à 1 , 0847.

Du côté des valeurs, les développements en Allemagne ont bénéficié en priorité aux secteur de la défense et de la construction. Si Thales a affiché la plus forte hausse du CAC 40, Bouygues et Saint-Gobain ont aussi connu une bonne semaine. En revanche, les valeurs du luxe ont enregistré les plus fortes baisses, pénalisées par la mise place des taxes douanières et d'une baisse inattendue des importations en Chine en février en rythme annuel.