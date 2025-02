Fin de semaine dans le désordre pour les Bourses européennes, l'inflation américaine rassure

Du côté des valeurs, les publications de résultats en France étaient mitigées. Dans le secteur des équipementiers automobiles, les publications de Forvia et de Valeo ont été sanctionnées. Au sein du CAC 40, les objectifs 2025 de Teleperformance ont déçu tandis que les solides résultats 2024 de Saint-Gobain ont été appréciés.

Mais le PCE s'est presque fait voler la vedette par la baisse inattendue de la consommation des ménages, le mois dernier. Elle a reculé de 0,2%, à comparer avec un consensus de 0,2%, après avoir progressé de 0,8% en décembre. Il s'agit du plus forte repli depuis février 2021.

Aujourd'hui, plusieurs statistiques de premier plan étaient attendues. En France, l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a progressé de 0,9% en février en rythme annuel. L'inflation a ralenti par rapport à janvier (1,8%) et est ressortie sous les attentes : 1,2%. En revanche, l'inflation s'est stabilisée à 2,8 % en février en Allemagne, ressortant légèrement au-delà du consensus de 2,7%.

Ces derniers jours ont été marqués par la confusion semée par Donald Trump à propos des droits de douane, qu'il compte imposer au Canada, à la Chine, au Mexique et à l'Union européenne.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé une semaine marquée par la confusion à propos des droits de douane américains, la perte de dynamisme de l'économie américaine et les résultats d'entreprises. Le CAC 40 a gagné 0,11% à 8 111,63 points, limitant ses pertes sur la semaine à 0,5%. Le principal indice parisien a cependant gagné 2% en février. L'EuroStoxx50 a cédé 0,40% à 5450,79 points. Wall Street rebondit légèrement, mais le bilan hebdomadaire est négatif. Le Dow Jones gagne 0,52% vers 17h30.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.