Fin de mois morose sur les marchés : les droits de douane inquiètent

(AOF) - L’ambiance est à la morosité sur les marchés européens alors que Donald Trump a prévu de dévoiler mercredi de nouveaux droits de douane dits "réciproques". Tokyo a chuté de 4,05% ce matin. La baisse est générale : seules 5 valeurs échappent au repli au sein du SBF 120. Autre victime du président américain, Maurel & Prom dévisse à la suite de la révocation de sa licence pour ses activités au Venezuela. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 1,62% à 7788 points et l'EuroStoxx50, 1,66% à 5243 points. Les obligations d'Etat bénéficient de leur statut de valeur refuge, mais aussi l'or à plus 3100 dollars.

En Europe, Telecom Italia recule de 2,08% à 0,306 euro. Cette baisse intervient alors que le groupe français Vivendi a annoncé, dix ans après son entrée, avoir céder l'essentiel de sa participation dans TIM auprès de Poste Italiane au prix de 0,2975 euro par action pour un montant total de 684 millions d’euros. Le groupe de Vincent Bolloré conservera, à l’issue de cette opération, qui interviendra peu après sa notification auprès de l’autorité de la concurrence italienne, une participation résiduelle de 2,51 % des actions ordinaires et des droits de vote de l’opérateur italien, et 1,80 % de son capital.

Maurel & Prom (-15,28% à 4,812 euros) chute fortement et occupe la dernière place du SBF 120 après la révocation de sa licence pour ses activités au Venezuela. La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel a reçu une notification en ce sens de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor des États-Unis, datée du 28 mars dernier. Sa licence lui avait été accordée en mai 2024. Les autres sociétés pétrolières présentes au Venezuela, comme Chevron, sont également visées alors que l'administration Trump renouvelle sa pression sur Caracas.

Sanofi (-1,33% à 102,02 euros) annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le Qfitlia (fitusiran), premier médicament abaissant le taux d'antithrombine pour le traitement prophylactique ou la réduction des épisodes hémorragiques, chez les adultes et enfants à partir de l'âge de 12 ans atteints d'une hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs anti-facteur VIII ou anti-facteur IX. Cette approbation repose sur les données des études de phase III Atlas ayant permis d'obtenir une protection cliniquement significative contre les saignements.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production de l’industrie en France ont reculé de 0,5% en février, après + 0,8% en janvier et +0,7% en décembre, selon les données publiées vendredi par l'Insee. Sur un an, les prix se replient pour le vingtième mois consécutif (-0,4 % après -1,0 % en janvier et -2,5 % en décembre).

Les ventes au détail en Allemagne ont progressé de 0,8% en février en rythme mensuel après une hausse de 0,7% le mois précédent. Elles étaient attendues stables.

L'indice des prix à l'importation en Allemagne a progressé de 0,3% en février en rythme mensuel après une hausse de 1,1% le mois précédent. Il était attendu stable.

En Allemagne, l'inflation en mars sera publiée à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en mars sera connu à 15h45.

Vers 12h15, l'euro perd 0,13% à 1,0813 dollar.