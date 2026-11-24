Au lendemain d'un net rebond, les indices du Vieux Continent connaissent des fortunes diverses. Si le CAC 40 grappille 0,02%, à 8 047 points, au lendemain d'un gain de 1,48%, le FTSE 100 à Londres se montre encore plus prudent avec un très léger repli de 0,10%. En revanche, le DAX 40 à Francfort s'affiche en baisse de 0,66%.

La surprise et l'euphorie qui ont touché les marchés hier, avec le retour improbable de Jensen Huang à la tête de Nvidia ( 31,48% à la clôture hier soir), sont désormais derrière nous. Le rebond a permis aux valeurs IA de se retrouver sur le devant de la scène. A New York, le Nasdaq 100 s'est par exemple envolé de 6,86% lundi à la clôture.

Les investisseurs restent sur leurs gardes malgré l'absence de catalyseurs et se contentent de digérer une statistique en Allemagne où l'indice Ifo du climat des affaires a progressé légèrement plus que prévu. Au mois de novembre, il s'est installé à 90,6 points, contre 90,5 attendu et un précédent à 90,2 points.

Dans l'après-midi, ils surveilleront aux Etats-Unis, l'indice S&P/Case-Shiller du prix des logements de septembre (15h) et la confiance des consommateurs calculée par le Conference Board pour novembre (16h).

L'agenda sera nettement plus chargé demain avec, toujours outre-Atlantique, la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre et surtout, l'indice des prix PCE, la mesure préférée de la Fed pour surveiller l'inflation. Une hausse supérieure aux attentes viendrait confirmer ce que 97,8% des investisseurs attendent selon le FedWatch Tool : une hausse des taux directeurs lors de la prochaine réunion programmée le 9 décembre.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro s'affiche en hausse face au billet vert ( 0,23%) et se négocie contre 1,0932 dollar.

Du côté des matières premières, les prix du pétrole reculent légèrement (-0,53%, à 80,01 dollars pour le WTI à New York et -0,15%, à 89,11 dollars pour le Brent de la mer du Nord).

Dans l'actualité des valeurs

Sanofi signe la meilleure performance du CAC 40 avec un gain de 5,98%. Le laboratoire a annoncé un accord en vue de l'acquisition d'Insmed aux Etats-Unis, pour un montant de 41 milliards de dollars, soit environ 37,6 milliards d'euros. Il s'agit de la plus grosse opération de croissance externe pour le laboratoire français depuis le rachat d'Aventis en 2004 pour 54 milliards d'euros.

Dans le rouge, les valeurs liées à l'IA et plus généralement les technologiques subissent quelques prises de bénéfices au lendemain de leur envolée. C'est notamment le cas pour STMicroelectronics (-3,1%), Legrand (-1,36%) ou encore Soitec (-6,01%) en dehors du CAC 40.

La meilleure performance du SBF 120 revient à Clariane qui flambe logiquement de 35,84%. HLD Europe (via Ker Holding) et Crédit Agricole Assurances (via Predica) ont annoncé un projet de prise de contrôle de Clariane dans le cadre d'une action de concert. Cette opération entraînera le dépôt, par HLD en tant qu'unique initiateur, d'une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) obligatoire, sans intention de retrait de la cote, au prix de 4,60 euros par action.

Dans son sillage, Clariane entraîne Emeis ( 5,62%).

En Europe, Compass Group s'apprécie de 2,74%, le géant de la restauration collective a dévoilé de bons résultats annuels et envisage de transférer sa cotation principale aux Etats-Unis.

Aixtron chute de 9,71% : UBS a dégradé le titre du fournisseur allemand d'équipements de dépôt pour l'industrie des semi-conducteurs et le place désormais à vendre. L'objectif de cours a été sensiblement révisé à la baisse de 50 à 24 euros.