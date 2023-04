Fin d'un premier trimestre relativement positif pour l'économie française

Joe Hayes juge cependant qu'il est " encore difficile d'établir si le dynamisme du secteur des services observé en février et en mars pourra se maintenir au prochain trimestre, d'autant que les performances d'autres pans de l'économie, à savoir le secteur manufacturier et celui de la construction, restent faibles ".

Il considère que " les deux mois consécutifs de croissance soutenue de l'activité enregistrés dans le secteur des services en février et en mars sont de bon augure pour les performances économiques de l'ensemble du secteur privé français au premier trimestre 2023 ".

Le PMI des services est ainsi passé de 53,1 à 53,9 entre février et mars. Il avait été annoncé initialement à 55,5.

(AOF) - Le redressement de l’activité en mars en France s’est avéré moins important qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d’achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services, s’est redressé de 51,7 en février à 52,7 en mars. Il avait été annoncé initialement à 54 et les économistes s’attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé. Bien que modéré, le rythme de l’expansion a atteint un sommet de dix mois.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.