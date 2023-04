Fill Up Media signe un partenariat avec in-Store Media

(AOF) - Fill Up Média, acteur français de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants a annoncé la signature d’un partenariat avec in-Store Media pour la commercialisation de campagnes publicitaires DOOH ( communication extérieure digitale) locales. Dans le cadre de ce partenariat, Fill Up Média sera en charge de commercialiser, exclusivement auprès d’une cible d’annonceurs locaux une partie de l’inventaire DOOH Malls à savoir un parc de plus de 1 350 écrans répartis dans plus de 300 galeries marchandes.

Fill Up Média assurera ainsi la prospection des annonceurs locaux et la réalisation des spots publicitaires grâce à son studio de production intégré. in-Store Media gèrera quant à elle la diffusion des contenus au sein de son dispositif, l'entretien et la disponibilité des écrans.

Analyse sectorielle Communication et Médias

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.