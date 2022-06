Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Fill Up Média: s'introduit sur Euronext Growth Paris information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 11:32

(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse deFill Up Média,spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore surdistributeurs de carburants,surEuronext GrowthParis.



A traversun réseau de près de 4000écrans dans plus de 630 stations-servicesenFrance,cette société lyonnaise commercialise et assure la diffusion de spots publicitaires sonores via des écrans digitaux installés sur des distributeurs de carburant.



L'introduction en bourse dela société en bourse a pour objectifd'accélérer le déploiement deson offreavec l'extension deson parc d'équipement d'écransau sein de550 nouvelles stations-services etatteindreainsi 1180stations-serviceséquipéesd'écransà horizon 2025.



L'introduction en bourse deFill Up Médiaa été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le29 juin 2022des2 818 012actions qui composent son capital dont818 292nouvelles actions émises dans le cadre d'une Offre Globale.



Le prix de l'offre a été fixé à10euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à28,2ME. Le montant total de l'offre représente8,2 ME.