Fill Up Média: le titre grimpe après un contrat avec Leclerc

(CercleFinance.com) - L'action Fill Up Média se place parmi les plus fortes hausses de la Bourse de Paris mardi dans le sillage de l'annonce d'un contrat 'historique' avec ConsoRégie, la régie publicitaire de E.Leclerc.



A 11h45, le titre gagne plus de 8% dans des volumes équivalant déjà à plus de 13 fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances sur Euronext, contre un repli de 0,8% pour l'indice CAC Mid & Small.



Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur les distributeurs de carburant précise qu'il va installer 3000 écrans sur 300 stations-service des hypermarchés E.Leclerc, soit près de la moitié des stations de l'enseigne.



Le contrat prévoit également l'exploitation de 100 stations Leclerc supplémentaires dont les systèmes de carburant sont déjà équipés d'écrans.



Avec ce déploiement au sein de 400 stations, Fill Up Média prévoit de toucher 11 millions d'automobilistes chaque semaine, auprès desquels il mettre notamment en avant les offres promotionnelles du distributeur.



L'installation devrait commencer au cours du quatrième trimestre 2024 pour s'étendre jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2025.



Avec désormais 1250 stations partenaires, Fill Up Média indique avoir dépassé l'objectif commercial à horizon 2025 qu'il avait présenté lors de son introduction en Bourse en 2022.





Valeurs associées FILL UP MEDIA 6.75 EUR Euronext Paris +9.76%