Fill Up Media : l'Ebitda retraité bondit de 20% au premier semestre

Enfin, la société a confirmé ses objectifs présenté lors de son introduction en bourse : un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires entre 2021 et 2025 de 40% / un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros et une marge d'Ebitda retraité supérieure à 35% à horizon 2025.

Le premier est la poursuite du développement commercial avec 550 stations-services supplémentaires à horizon 2025. Le deuxième levier est de programmer les spots réalisés sur les réseaux sociaux. Enfin, Fill Up Média veut s'imposer en tant que média de référence de la mobilité multi-énergies.

Fill Up Média mise sur 3 leviers de croissance pour développer ses activités.

Ses revenus semestriels s'élèvent à 4 millions d'euros, soit 22% de hausse, entièrement en organique. La part du chiffre d'affaires réalisé auprès des annonceurs locaux a représenté 70%. " Cette forte proportion d'annonceurs locaux explique la progression du chiffre d'affaires de la société malgré des investissements publicitaires nationaux en baisse ", souligne Fill Up Média.

(AOF) - Fill Up Média (acteur français ) a annoncé ses résultats du premier semestre 2022. Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants affiche une perte nette de 208 000 euros contre - 129 000 euros au premier semestre 2021. Cette année, Fill Up Média a enregistré une charge financière exceptionnelle de 0,1 million d'euros relatif à la mise en place d'un contrat obligataire lié à son introduction en bourse. La société a généré un Ebitda retraité de 0,5 million d'euros, en augmentation de 20%.

